محمد رمضان للجمهور: اتعرض لحرب ممنهجة والظلم لا ينتصر أبداً

(المستقلة) – منى شعلان/تعرض الفنان المصري محمد رمضان ، لإنتقادات واسعة ، من قبل الجمهور خلال الساعات الماضية ، بداية من واقعة نشره صورة له بجانب سيارته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلق قائلًا: “جمهوري وأهلي وناسي أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي”.

ليواجه عاصفة من التعليقات من متابعيه ، لاستعراض سيارته الجديدة ، وتظاهره بها امام جمهوره ،كما هدد صاحب مطعم شهير بالقاهرة ، يدعى ناصر البرنس ، الفنان محمد رمضان ، بإقامة دعوى قضائية ضده ، حيث نشر مقطع فيديو ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وعلق قائلا : “كنت في البيت مريح وسمعت خبر إن محمد رمضان جايلي المطعم طبعا رحبوا بيه وعملوله طرابيزة لـ20 نفر، فأنا ببص لقيت كاميرات رهيبة 7 أو 8، أنا عندي كاميرا وبعت ابني يصور، استغربت وقولت أكلم منتج كليباته أسأله إيه الأمر، وقولتله بتصوروا حاجة لمسلسل البرنس أو فيديو كليب، فقالي متتكلمش في الموضوع ده عشان متزعلش مني”.

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وأضاف: “إيه مزعلش دي إنت بتهددني، إنتم بتيجوا تدخلوا المحل وتصورا كدا من غير ما صاحب المحل يعرف، أو البراند أنا بيجيلي نجوم عريقة كتير هنا، وبصورهم مبقدرش أصور معاهم من غير ما أستأذنهم، بس إنت تيجي وتصور هنا من غير إذني، لأ دا انا أرفع دعوى قضائية وبلدي تجيب لي حقي، أنا فرغت الـ65 كاميرا اللي عندي، واكتشفت إنه بيصور كليب”.

وظهر محمد رمضان في الفيديو، وهو يدخل بسيارته إلى مكان مطعم البرنس، ويلتف حوله العشرات من الجمهور، كما يصور مشاهد درامية داخل “كبدة البرنس”.

كما تقدم وجه أشرف عبد العزيز، المحامي الشهير بالنقض، إنذارين رسميين على يد محضر، الأول للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، برقم ٣٨٦٣ محضرين عابدين، والآخر للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، برقم ٢٩٣٥ محضرين الأزبكية، يطالبهما بإيقاف محمد رمضان محمود حجازي، الشهير بـ محمد رمضان، ومنعه من مزاولة مهنتي الغناء والتمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولة المهنتين.

وفى ظل ما واجهه الفنان محمد رمضان ، من انتقادات ، خلال ساعات قليلة :” كتب “رمضان” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي مابعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم، لأن إنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي.. وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات”.

وتابع: “السبب هو إن لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية.. والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم.. زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إقافه مدى الحياة العقوبة فعلا قاسية جداً إنما مش قصدي الطيار خالص.. والدليل ان كل الطيارين اللي سمحه بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إقافهم أسبوع واحد حتى.. ومع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احتراماً لكم.. ثقتي في الله ثم فيكم ان الظلم لا ينتصر أبداً”.