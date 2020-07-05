محمد رمضان لأسرة أحمد زكي: ليس لكم الحق

علق الفنان المصري محمد رمضان على مُطالبة أسرة الفنان الراحل أحمد زكي بقراءة سيناريو المسلسل الذي يعتزم فيه تجسيد شخصية أحمد زكي في رمضان المقبل، ويحمل اسم “الإمبراطور”.

وأعاد محمد رمضان نشر تصريحات أسرة أحمد زكي لأحد وسائل الإعلام المحلية، والتي ذكروا فيها أنهم لن يتخذوا أي خطوة في الوقت الحالي، إلا بعد أن يطلعوا على السيناريو، وحينها يقررون الموافقة من عدمها.

وعلق رمضان على التصريح عبر فيسبوك قائلاً: “قانونيا ليس لهم الحق، ولكن سنفعل ذلك حبا واحتراما للنجم الكبير ولعائلته الكريمة”.

يذكر أن مسلسل “الإمبراطور” أثار جدلا منذ إعلان محمد رمضان عنه، حيث أكد فريق أن محمد رمضان مناسب لتجسيد الشخصية، فيما وجده البعض الآخر غير مناسب، مطالبين بترشيح فنانين آخرين.