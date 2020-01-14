محمد رمضان بسيارته الرولز رويس على المسرح بحفله فى دبي.. فيديو

المستقلة/ منى شعلان/ أحيا الفنان المصري محمد رمضان، حفلا غنائياً بمدينة دبي الأماراتية ، يوم الجمعة الماضية ، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبي ، كما شاركه الحفل الفنان المغربي سعد لمجرد.

وظهر محمد رمضان في الحفل بعدة إطلالات مختلفة وقدم عددًا من الاستعراضات ، وظهر أيضا على المسرح بسيارته البيضاء الرولز رويس، مرتديا بدلة بيضاء، ونزل من السيارة ليقدم أغنية من أغانيه.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، مقطع فيديو له من الحفل ، وعلق على الفيديو قائلا: “من أقوى حفلة في دبي، ثقة في الله نجاح”.

كما قدم رمضان وسعد لمجرد خلال الحفل أغنيتهما “إنساي”، في أول لقاء يجمعهما على المسرح منذ طرح الأغنية.

وكشف سعد لمجرد خلال الحفل عن تحضيره حاليا لفيلم سينمائيا يجمعه بالفنان محمد رمضان ، ليرد عليه رمضان: ” صديق العمر حبيبي وأخويا ولو الروح دي موجودة جوه الفنانين هيبقى فى 10 آلاف انساي وهتطلع 10 آلاف أغنية أطيب قلب في العالم و فيلم بأذن الله مع بعض”.