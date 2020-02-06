«محمد رجب» يتصدر حديث رواد السوشيال ميديا.. لهذا السبب

(المستقلة) – منى شعلان/ استطاع الفنان المصري «محمد رجب» ، يتفوق على نفسه ، فى مسلسله الجديد «الأخ الكبير» والذى يعرض حالياً عبر شاشة cbc الفضائية ، مما جعله

حديث رواد مواقع الاجتماعى .

ويرجع ذلك لعدة عوامل منها قصة العمل نفسه والإثارة والتشويق ، تلك العوامل جعلت من «الأخ الكبير» ، عملا مميزا ، وجعلت الجمهور يتابعه عن قرب ، منذ عرضه.

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حيث حقق مشهد واحد من العمل أكثر من مليون مشهد ألا وهو مشهد دفن شقيقة حربى«محمد رجب» ،هذا المشهد لمس قلوب المشاهدين وتفاعلوا معه كثيرا.

كما تصدر المسلسل قائمة الأكثر بحثاً على مؤشر البحث «جوجل» ، وتدور أحداث المسلسل حول وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يدعى «حربى» يعيش في حي شعبي ويواجه تحديات الحياة ويتهم ظلما بقتل شقيقته وصديقتها، ويمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها ، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة ، والعمل من بطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات ، محسن منصور ، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى .