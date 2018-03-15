محمد حماقي يغني في روسيا للمرة الأولى

(المستقلة)..للمرة الأولى يحيي الفنان المصري محمد حماقي حفلا غنائيا في العاصمة الروسية موسكو، ضمن سلسلة من الحفلات يقدمها في عدد من بلدان العالم.

وأعلن حماقي عبر حسابه الرسمي على Instagram عن موعد الحفل المقرر إقامته مساء الإثنين 18 حزيران/يونيو المقبل، والذي يوافق ليلة مقابلة المنتخب المصري لكرة القدم مع نظيره الروسي في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وكشفت إدارة أعمال حماقي لـFilFan.com أنه تم الإعلان عن الحفل وموعده بعد أن توصلت الإدارة إلى الشكل الأمثل لتنظيم وإقامة الحفل، ليليق بحضور حماقي لأول مرة إلى روسيا، وخاصة لكون حماقي سفيرا لحملة برنامج تور أند كيور Tour N’Cure للسياحة العلاجية ، من أجل التوعية من فيروس سي، والذي يتم حاليا علاجه في مصر.

كما يستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائي آخر في المملكة العربية السعودية لأول مرة، وذلك مساء الخميس الموافق 5 نيسان/ إبريل المقبل، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

ويشارك حماقي حاليا في عضوية لجنة تحكيم برنامج The Voice الذي يُعرض عبر شاشة MBC في الثامنة والنصف مساء السبت أسبوعيا، ويشاركه في لجنة التحكيم كل من أحلام وإليسا وعاصي الحلاني.

ومن ناحية أخرى، يتابع حماقي تسجيل وإعداد أغاني ألبومه الغنائي الجديد، والمقرر طرحه في موسم صيف 2018.