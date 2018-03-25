محمد حماقي يرفض “خبث” أحلام.. وإليسا تدعمه بالمواجهة الأصعب

(المستقلة) …. للمرة الأولى يجد الفنان محمد حماقي نفسه في الموقف الأصعب خلال منافسات برنامج “ذا فويس” الذي يعرض عبر شاشة “MBC”.

فبعدما اختار الثلاثي إلياس المبروك وقمر ورينا دي من أجل التنافس في مرحلة “المواجهة” ليقدموا أداء أبهر المدربين الأربعة، أكد حماقي أنه في موقف صعب للغاية من أجل المفاضلة بينهم.

وفي الوقت الذي استعد فيه حماقي لتلقي نصيحة المدربين، طلب من المطربة أحلام أن تساعده بدون خبث، حيث قاطع رأيها قائلاً “من غير خبث يا أحلام”، ما جعلها تدخل في نوبة ضحك، خاصة بعد اكتشاف الجميع أنها تدلي بآراء تخدم رغبتها في خطف المتسابقين.

ووجد حماقي صعوبة شديدة في الاختيار، حيث ظل يردد أن الأمر صعب للغاية قائلاً: “أعصابي مش مستحملة.. صعبة قوي بجد.. أصعب مواجهة وأصعب مرة هقرر”.

ما دفع إليسا لإعلان دعمها لحماقي، بعدما غادرت مقعدها ووقفت إلى جواره قائلة “I Will Support You” وهو ما شكرها عليه حماقي، واختار في النهاية إلياس المبروك لينتقل إلى مرحلة العروض المباشرة، وقد أيدته إليسا ودعمته في قراره هذا.