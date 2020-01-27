(المستقلة).. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة بلومبرغ للأخبار الأمريكيتين تقارير نقلاً عن مصادر مطلعة أفادت بأن صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي.

وأضافت التقارير أن الصفقة، التي قد تتم خلال أيام أو أسابيع ستبلغ تكلفتها 445 مليون دولار أمريكي مقابل الاستحواذ على النادي الذي يقبع في المركز الرابع عشر بجدول الدوري الإنكليزي الممتاز.

وطبقاً للمصادر، ستشارك الخبيرة المالية البريطانية أماندا ستافلي بشراء 10% من قيمة النادي والمليارديران البريطانيان ديفيد وسايمون روبن بشراء 10% بينما يتحمل الصندوق السعودي كلفة شراء 80% من أسهم النادي من مالكه رجل الأعمال البريطاني مايك أشلي.

وأشارت التقارير التي نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” ، إلى أن الصفقة تأتي في وقت تسعى فيه السعودية إلى الاستثمار في الرياضة والمشاريع الترفيهية وخاصة بعد شراء رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، نادي ألميريا الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني الصيف الماضي.

كذلك تسعى المملكة لمضاهاة استثمارات خليجية كروية مماثلة كشراء الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان نادي مانشستر سيتي عام 2008 وتملك شركة قطر للاستثمارات الرياضية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ عام 2011.

ولم يعلق الصندوق السعودي أو نادي نيوكاسل أو مالكه حتى الآن على تقارير الصحيفة والوكالة الأمريكيتين.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت السعودية بشراء نادي مانشستر يونايتد العام الماضي قبل أن تنفيها المملكة بشكل رسمي.

وسعى أشلي، الذي اشترى النادي عام 2007، لبيع نيوكاسل يونايتد في عدة محاولات سابقة باءت جميعها بالفشل.

المصدر: يورونيوز