محمد امام مدير المركز الصحفي للمراسلين الاجانب يؤكد العملية الانتخابية الرئاسية تسير بانتظام في اليوم الثاني

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

واصل المصريون، اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها على منصب رئيس البلاد كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وبحسب رئيس المركز الصحفي للمراسلين الأجانب ورئيس غرفة العمليات بالهيئة العامة للاستعلامات محمد إمام، فإن العملية الانتخابية في ثاني أيام انتخابات الرئاسة تسير بانتظام .. مؤكداً أن الغرفة لم تتلق أية شكاوى من قبل المراسلين الأجانب المتواجدين في الميادين وأمام اللجان حتى الآن

فيما كشف تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، أن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها أمام الناخبين في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح التقرير الخاص بغرفة عمليات متابعة الانتخابات، انتظام عملية التصويت في مختلف اللجان وعدم وجود أية معوقات أمام المواطنين، إلى جانب توفير كل الترتيبات اللازمة للتيسير على المواطنين.

ورصدت غرفة عمليات وزارة الداخلية، هدوء الحالة الأمنية مع مرور الساعة الأولى للانتخابات الرئاسية في يومها الثاني، مع زيادة الإقبال على اللجان.

وعلى غرار اليوم الأول للانتخابات، أمس الاثنين، شهدت الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات، اليوم الثلاثاء، تواجدًا مكثفًا للنساء أمام مقار اللجان الانتخابية، اللاتي احتشدن منذ فتح باب التصويت أمام تلك اللجان لأداء واجبهن الوطني، واصطحبت الكثير من السيدات أطفالهن خلال مشاركتهن في التصويت وحرصن من خلال ذلك على التأكيد على إصرارهن على القيام بدورهن الوطني.

وفي سياق متصل، شهدت الكثير من اللجان الانتخابية انتشار عدد من السيارات التي تحمل مكبرات صوتية لدعوة المواطنين إلى المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، وحرص القائمون على تلك السيارات على تشغيل الأغاني الحماسية (تسلم الأيادي، وقالوا إيه، بشرة خير، بلادي بلادي) التي تفاعل معها المواطنين، وأخذوا يلوحون إليها بإشارات النصر.

ويحق لنحو 60 مليون مواطن من أصل 100 مليون المشاركة في الانتخابات، ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات الاقتراع على 367 لجنة عامة، و13 ألفا و706 لجان فرعية، تحت إشراف حوالي 18 ألف قاض، و110 آلاف موظف، موزعين على 10989 مركزًا في مختلف أنحاء مصر