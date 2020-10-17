محمد الهاشمي يقدم استقالته من الهيئة الادارية لنادي الطلبة والادارة توافق عليها

محمد الهاشمي يقدم استقالته من الهيئة الادارية لنادي الطلبة والادارة توافق عليها

المستقلة/ – قدم نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي الطلبة محمد طالب الهاشمي، استقالته من منصبه في الهيئة الادارية لاسباب شخصية.

وذكر النادي في بيان ان “الهاشمي تقدم بالشكر الجزيل لكل من سانده من اعضاء الادارة والاعلام والجماهير الرياضية وتمنى التوفيق والنجاح للنادي في الدوري القادم”.

واضاف ان “رئيس الهيئة الادارية للنادي علاء كاظم، اعلن موافقة الادارة على الاستقالة وتقديم الشكر للهاشمي على كل ما حاول تقديمه خدمة للنادي في السنوات السابقة”.