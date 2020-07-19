محمد الكربولي : زمن السكوت على الظلم وجرائم العقاب الجماعي قد ولى

المستقلة … اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب محمد الكربولي، ان زمن السكوت على الظلم وجرائم العقاب الجماعي قد ولى.

وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، “لقد ولى زمن السكوت على الظلم وجرائم العقاب الجماعي الذي تمارسه العصابات الخارجة على الدولة بحق الناس، ولقد انكشفت مؤامرات احداث الاضطرابات الامنية لغرض تهجير المواطنين من مدنهم”.

وانهى تغريدته بهاشتاغ: “الطارمية أهلنا”