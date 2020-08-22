محمد الدراجي يكشف ملف فساد بقيمة 11 تريليون دينار

المستقلة / متابعة /- كشف النائب محمد صاحب الدراجي، عن وجود فساد في واردات الكمارك ومزاد بيع العملة يقدر المبلغ بأكثر من 11 تريليون دينار.

وقال الدراجي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، إنه “في يوم الأربعاء أعلنت الكمارك أن وارداتها ملياري دينار، أي بنحو مليون و600 الف دولار، وبنفس اليوم باع البنك المركزي 226 مليون دولار، على أساس أنها تحولت للاستيراد”.

واضاف أنه “إذا اخذنا 5% كحد أدنى للكمرك، فأقل شيء ينبغي 11.3 مليون دولار، أي نحو 13 تريليون دينار تقريباً”، مشيراً إلى “وجود فرق 11 تريليون دينار”.

وتساءل الدراجي “اين ذهبت هذه المبالغ؟”.