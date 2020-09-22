محمد الحلبوسي يزور مقر هيئة الحج والعمرة

المستقلة /- التقى رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مقر الهيئة، وبحثا الاستعدادات لتقليل كلف الحج.

وقال مكتب المسعودي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قدم التهاني والتبريكات في زيارة اجراها للشيخ للمسعودي، وتمنى له التوفيق في تقديم الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين العراقيين”.

وأضاف البيان أن “رئيس الهيئة استعرض الاعمال والاستعدادات التي تقوم بها الهيئة من اجل تقليل كلف الحج على المواطنين وتقديم الخدمات اللائقة لهم، ووعد ببذل اقصى الجهود لاظهار العراق بوجه مشرق امام جميع دول العالم الاسلامية”.