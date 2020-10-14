محمد الحلبوسي يدعم مبادرة مقتدى الصدر

المستقلة/ – علق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فجر الأربعاء، على عزم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إطلاق 3 مواثيق سلام للتظاهرات والجهاد والإصلاح السياسي.

وقال الحلبوسي في تدوينة تابعتها المستقلة، ليلة الثلاثاء على الأربعاء، “دعمنا وتضامننا الكامل لما طرحه سماحة السيد مقتدى الصدر اليوم، من مواثيق تعزز أمن البلاد وسلامة شعبه، خاصة وهي تأتي في وقت قد تكون مخرجاً للظروف المحيطة على المفاصل كافة. عراقنا أحوج ما يكون لمثل هذه المبادرات، ونرى أن هناك ضرورة في تأييدها وتفعيلها على جميع المستويات”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعلن أنه بصدد إطلاق “3 مواثيق سلام” تستهدف تحقيق الرفاهية للشعب، وإبعاده عن التدخلات الخارجية وحفظ هيبة الدولة، على أن تشمل 3 محاور، هي التظاهرات، والجهاد الوطني، والإصلاح السياسي.

وقال الصدر في بيان بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء (14 تشرين الأول 2020) تلقت المستقلة نسخة منه، إنه “ميثاق التظاهرات سيشمل شروطاً شرعية واجتماعية يستسيغها الجميع، فيما سيضمن ميثاق الجهاد الوطني منع المجاهدين من المال والشهرة والسياسة، بينما يركز الميثاق الثلاث على محاسبة جميع الفاسدين وإن كانوا منّا”.