محمد الجرجفجي ..اول ملياردير عراقي بعد عام 2003

المستقلة /- كشف مقربون من رئيس مجلس إدارة شركة زين العراق محمد الجرجفجي ان ثروته تجاوزت المليار دولار، ليكون بذلك اول ملياردير عراقي.

وقال اكثر من مصدر مطلع في حوار مع “المستقلة” اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم ، ان محمد الجرجفجي الذي يحمل الجنسية البريطانية بدء مشواره الاستثماري في العراق بعد عام 2003 عندما انفق مبلغ 40 مليون دولار في شركة اثير MTC التابعة لشركة الاتصالات الكويتية والتي عملت بشكل محدود في مناطق وسط وجنوب العراق.

واكد احد المصادر ، ان الجرجفجي استطاع عام 2007 وبدعم مباشر من شركائه في الكويت حصول شركة MTC اثيرعلى احدى رخص الهاتف النقال بعد مشاركتها بالمزاد الذي اجري في العاصمة الاردنية عمان من قبل هيئة الاعلام والاتصالات العراقية .

في نهاية عام 2007 استحوذت شركة اثير على شركة عراقنا اوراسكوم بطريقة غير قانونية وبصفقة قدرت قيمتها بـ مليار و200 مليون دولار، لتصبح اكبر مشغل في العراق وليرتفع عدد المشتركين فيها الى اكثر من 7 مليون مشترك.

وتشير البيانات المالية لشركة زين كروب ان فرعها في العراق حقق نمو وتطور كبير حيث بلغ اجمالي عائداتها في عام 2008 قرابة 1300 مليون مليار وثلاثمائة مليون دولار .

ويذكر احد المصادر الى ان الجرجفجي نسج علاقات متشعبة ومعقدة مع اغلب النخب السياسية والامنية والاعلامية والادارية وما يؤكد ذلك الى انه كلما كانت تثار قضايا تخص طبيعة عمل شركات الاتصالات وجودة خدماتها وعمل شركة زين خصوصا كانت تغلق تلك القضايا بعد فترة وجيزة ولا يتم اعادة فتحها مرة اخرى ، الامر الذي يؤكد وجود شبهات فساد كبيرة ومتعددة .

ويستدل المصدر الى انه في نهاية عام 2010 شكل مجلس النواب لجنة تحقيقية برئاسة النائب بيان جبر صولاغ وعدد من النواب للوقوف على حقيقة عدم التزام شركات الاتصالات بما نصت عليه عقود الترخيص واسباب تردي الخدمات التي تقدمها وتكاليفها الباهضة على المواطنين ، ومن القضايا التي حققت بشأنها تلك اللجنة عدم التزام شركة زين العراق في دفع مستحقات مبلغ الرخصة وعرقلة طرح الرخصة الرابعة كما كان مقررا.

ظلت اللجنة تعمل لمدة ستة اشهر وتم تسويف عملها، ولم تظهر نتائجها لحد هذه اللحظة. بينما ظلت الشبهات والاتهامات حول الدور الذي كان يلعبه الجرجفجي شخصيا من اجل تعطيل عمل اللجنة وعدم طرح الرخصة الرابعة لاجل الاستحواذ على سوق الاتصالات العراقية.

من المشاكل القانونية التي ظلت مزمنة بين شركات الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات والحكومة العراقية هو عدم التزام تلك الشركات ببنود عقد الترخيص،حيث كان واجبا على ادارة شركة زين العراق ، ان تقوم بطرح ما نسبته 30% من قيمتها على الاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية لتتحول من شركة مساهمة محدودة الى شركة مساهمة عامة ، غير ان الشركة ظلت تماطل في ذلك حتى عام 2015.

من الملفت وعند مراجعة البيانات المالية للشركة تبين ان نسبة ما تم طرحه لا يتجاوز 1.5% فقط من قيمتها الفعلية للجمهور في مخالفة صريحة لبنود العقد.

فيما تشير المعلومات الى ان نسبة 1.5% تم حصرها والاستحواذ عليها من قبل اشخاص مقربين من ادارة شركة زين العراق، في محاولة لمنع مشاركة الجمهور في اسهم الشركة كما نصت عليه عقود التراخيص.

وتشير المعلومات المالية المعلنة الى ان نسبة اسهم رئيس مجلس الادارة محمد الجرجفجي في الشركة نمت لتصل الى 25% من رأسمال المسجل في سوق العراق للأوراق المالية والبالغ ترليون و850 مليار دينار، بسعر يصل الى 3 دنانير للسهم الواح.

وبمراجعة بسيطة لنسبة الأسهم نجد ان الجرجفجي الذي بدأ مع الشركة بمبلغ 40 مليون وصل رأسماله الى اكثر من ترليون دينار عراقي، ما يضعنا امام تساؤلات عن نسبة النمو وكيفية توسع الاستثمارات بهذا الشكل، لاسيما اذا علمنا ان السنوات الخمس الأولى شهدت أرباحا متدنية فيما تشير البيانات الى ان الشركة عام 2016 واجهت خسائر في الواردات.

وتشير وثيقة نشرها موقع (المسلة) بتاريخ 7-12-2017 الى أن الجرجفجي واجه اتهامات بغسيل الأموال، حسبما جاء بالوثيقة الصادرة من محكمة تحقيق الرصافة الخاصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والتي طالبت بالحجز على أموال عدد من الشركات بالإضافة الى اموال محمد علي راضي الجرجفجي.

يذكر ان محمد الجرجفجي بالاضافة الى كونه رئيس مجلس ادارة زين العراق الا انه يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مصرف الائتمان العراقي الذي يستحوذ عليه بنك الكويت الوطني بنسبة 91% ، ما يعني ان الأرباح التي يحصل عليها المصرف جراء مشاركته في مزاد العملة يذهب معظمها الى بنك الكويت الوطني.