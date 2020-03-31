محمد البياتي : وضع العراق جيد ويدعو للتفاؤل

المستقلة .. اكد سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي ، ان وضع العراق جيد ويدعو للتفاؤل، فيما اشار الى انه تم السماح بصرف الرواتب والحوالات المالية.

وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، خلال جولة ميدانية على سيطرات مداخل بغداد، ان “دخول جميع المواد الغذائية والفواكه والخضار عبر جميع السيطرات بدون توقف”.

واضاف انه “تم السماح بصرف رواتب الرعاية الاجتماعية، وصرف رواتب المتقاعدين، وتسيير رحلات لجلب العراقيين من الخارج، والسماح بالحوالات المالية”، مشيرا الى ان “وضعنا ب‍العراق جيد ويدعو للتفاؤل”.