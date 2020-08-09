محمد اقبال يطالب الكاظمي بالإشراف المباشر على اعمار محافظة نينوى

المستقلة … طالب النائب محمد اقبال الصيدلي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالإشراف المباشر على اعمار محافظة نينوى.

وقال الصيدلي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” ، إن “العراق أمانتك ونينوى تستغيث، اعمارها ضرورة انسانية واجتماعية ملحّة”.

وأضاف ان “العبرة ليست بكثرة الأموال وانما بنزاهة من يعمل وبتوجيه الاموال وتركيز الجهود، لن ينجز اعمارها دون اشرافك المباشر.. نثق بك”.