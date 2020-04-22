محلل يحذر من الاستيلاء على اراضي الدولة او بيعها بسبب الازمة الاقتصادية

المستقلة ..حذر الخبير السياسي، باسل حسين، من الاستيلاء على اراضي الدولة او بيعها بسبب الازمة الاقتصادية.

وقال حسين في تغريدة على “تويتر”، أنه “بعد ان شارفت الدولة على الافلاس وفقدان الوزارات لموازناتها الاستثمارية وتجريف بشع لمقدراتها سنشهد استدارة نحو بيع اراضي الدولة او الاستيلاء عليها استكمالا لمشهد التهديم”.