محلل : يجب عقد جلسة طارئة للبرلمان قبل زيارة الكاظمي الى واشنطن

المستقلة … رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان عدم عقد جلسة للبرلمان في الوقت الراهن او قبل زيارة الكاظمي الى واشنطن سيكون كفيلا بتمرير المشروع الأميركي الجديد في العراق، لافتا الى ان عقد الجلسة سيكون عامل ضغط على الحكومة لتوضيح مضمون الزيارة والزام الحكومة ببعض الملفات.

وقال الكعبي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “مايثير الاستغراب هو عدم عقد أي جلسة للبرلمان قبل زيارة الكاظمي الى واشنطن، وهو مايحمل في طياته نية مبيتة لضمان تمرير المشروع الأميركي في العراق بعيدا عن رقابة البرلمان”.

وأضاف ان “مجلس النواب ينبغي ان يكون على دراية بمضمون زيارة الكاظمي، من اجل الزامه ببعض الملفات وخاصة ماتم التصويت عليه داخل البرلمان من قرار لاخراج القوات الاجنبية من العراق”.

وبين ان “بعض النواب حملوا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مسؤولية عدم عقد أي جلسة في الوقت الراهن، الامر الذي يصب في صالح اميركا ويبعدها عن قول كلمة مجلس النواب بشأن المفاوضات مع واشنطن والوجود الأميركي في العراق”.