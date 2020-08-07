محلل سياسي يحذر من ترك أمر تقسيم الدوائر الانتخابية للاحزاب السياسية
المستقلة / متابعة / دعا السياسي المستقل باسل حسين ، الشباب العراقي الثائر بأن لا يتركوا أمر تقسيم الدوائر الانتخابية للاحزاب السياسية فهي ستخدم مصلحتها .
وقال حسين في تغريدة على موقع تويتر تابعتها المستقلة اليوم الجمعة ، أن نظام الاقتراع الأكثري هو من أكثر انظمة الاقتراع القابلة للتلاعب..
وختم ، انتبهوا الف مرة وتيقظوا..
انظر للفيديو لتعرف كيف يتم التلاعب
#دوائر_انتخابية
إلى الشباب العراقي الثائر إلى جميع الساحات لاتتركوا أمر تقسيم الدوائر الانتخابية للاحزاب السياسية فهي ستخدم مصلحتها، علما أن نظام الاقتراع الأكثري هو من أكثر انظمة الاقتراع القابلة للتلاعب.. انتبهوا الف مرة وتيقظوا.. انظر للفيديو لتعرف كيف يتم التلاعب pic.twitter.com/QrwyGebY1c
— Dr.Basil Hussein د. باسل حسين (@Drbasil14) August 6, 2020
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