محلل سياسي يحذر من ترك أمر تقسيم الدوائر الانتخابية للاحزاب السياسية

المستقلة / متابعة / دعا السياسي المستقل باسل حسين ، الشباب العراقي الثائر بأن لا يتركوا أمر تقسيم الدوائر الانتخابية للاحزاب السياسية فهي ستخدم مصلحتها .

وقال حسين في تغريدة على موقع تويتر تابعتها المستقلة اليوم الجمعة ، أن نظام الاقتراع الأكثري هو من أكثر انظمة الاقتراع القابلة للتلاعب..

وختم ، انتبهوا الف مرة وتيقظوا..

انظر للفيديو لتعرف كيف يتم التلاعب