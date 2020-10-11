محلل سياسي : هناك التفاف على ارادة الجماهير من خلال تمرير قانون الانتخابات

محلل سياسي : هناك التفاف على ارادة الجماهير من خلال تمرير قانون الانتخابات

المستقلة/ – رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان الكتل النافذة في مجلس النواب صوتت على المكاسب التي يمكن ان تتحقق لها قانون الانتخابات ووأدت الديمقراطية.

وقال الباوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان استقتال بعض الكتل على تمرير قانون الانتخابات رغم عواهنه ومخالفاته يمثل التفافا من نوع آخر على ارادة الجماهير والسعي للحفاظ على ما حققته في الانتخابات الاخيرة والتي شهدت حتى هيئات الرأي الاجنبية بانها كانت مزورة بنسبة 83% ومشاركة شعبية ضئيلة”.

واوضح ان “الكتل التي كان الشعب شاهد على تزويرها نتائج الانتخابات الاخيرة تسعى للحفاظ على ما حققته واكثر من خلال الانتخابات المرتقبة”.

واعرب الباوي عن اسفه عن عدم مطالبة جماهير الاحزاب السياسيين بتقديم كشف عما قدموه من انجازات خدمية قبل السماح لهم بالترويج والدعاية الانتخابية.