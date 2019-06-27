محلل سياسي: خلافات المكون السني وراء عدم تمرير المرشحات لوزارة التربية

(المستقلة).. قال محلل سياسي ان فشل التصويت على المرشحات لوزارة التربية تقف وراءه الخلافات بين ممثلي المكون السني في البرلمان.

واوضح المحلل السياسي بشار قدوري لـ(المستقلة) ان المكون السني أخفق في ترشيح وزيرا للمرة الثالثة ، بعدما صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم على عدم منح الثقة للمرشحة الثالثة لوزارة التربية زاهدة العبيدي.

ونوه الى ذلك جاء بعدما رفض التصويت على المرشحة الثانية سفانة الحمداني واعفاء المرشحة الاولى للوزارة شيماء الحيالي.

وارجع قدوري الاسباب التي ادت لاسقاط المرشحة الثالثة لوزارة التربية زاهدة عبدالله، الى الخلافات مابين المشروع العربي وبعض القوى السياسية بالمكون السني، اضافة الى قوى سياسية اخرى كانت السبب الاساس في عدم تمرير مرشحات وزارة التربية.

واشار الى ان هناك جزءا من (سنة) البناء، وكذلك اطراف من الاصلاح رافضين لاي مرشح يطرح من قبل المشروع العربي.

وبين ان هذه تعد مشكلة المكون الذي يتخبط دائما في اختيار الحقائب الوزارية ، ما يجعله “كرة” بين اللاعبين الكبار في الملعب السياسي .