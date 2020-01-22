محلل سياسي: القوى السياسية تراهن على الوقت وتتعمد عرقلة اختيار رئيس الوزراء

المستقلة … أكد المحلل السياسي علي الفيلي اليوم أن القوى التي توافقت على عادل عبد المهدي سابقا عادت بنفس الاسلوب للبحث عن شخصية لا تفتح الملفات الموجودة على اغلب شخوص العملية السياسية.

القوى السياسية المعنية باختيار رئيس الوزراء المقبل تتعمد عرقلة هذا الامر في مراهنة منها على عامل الوقت

و قال الفيلي ان القوى السياسية تتعمد عرقلة عملية اختيار رئيس وزراء جديد، كي لاتستجيب لمطالب المتظاهرين في تقديم شخصية تنطبق عليها مطالب الجماهير وثقتهم، و أضاف ان القوى السياسية التي توافقت على عادل عبد المهدي سابقا، لم تتوافق عليه لسواد عيونه بل كانت تريد المجئ بشخص دون غطاء سياسي وحزب يسنده كي يستطيعوا ممارسة الابتزاز عليه ونيل مايريدون وهو ماحصل في قضايا كثيرة وحين تتصادم مع مصالحهم رفعوا الغطاء عنه.

و ذكر علي الفيلي أن ” رئيس الجمهورية سعى جاهدا للوصول الى حل وسطي واختيار شخصية تناسب تطلعات الجماهير وترضي القوى السياسية، لكن القوى السياسية رفضت جميع الحلول والمقترحات التي تقدم بها، كما حاولت ابتزازه من خلال اثارة ملفات غير صحيحة وغير موجودة كالفساد والتخابر بعد رفضه للمرشحين الذين ارادوا اعادة تدويرهم من جديد”.