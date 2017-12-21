محلل سياسي : الفوضى السمة الاساسية للعملية الانتخابية

(المستقلة).. تساءل الكاتب والمحلل السياسي د.باسل حسين ان كانت مفوضية الانتخابات قادرة فعلا على تنظيم الانتخابات بموعدها المحددة ،طارحا عدد من الاسئلة بشأن امور لخص العملية الانتخابية وصفها بالفوضى الحقيقية .

وقال حسين هناك اسئلة انتخابية عدة تفرض نفسها بقوة وان تجد لها اجابة شافية ومنها ، انه لم يتبق على الانتخابات سوى ما يقارب خمسة اشهر فهل حقا المفوضية مستعدة لاجرائها ؟ ، لاسيما وان المفوضية اقترحت احراء الانتخابات التشريعية وانتخابات مجالس المحافظات في موعد واحد، متسائلا ان كان هذا القرار قد درس بعناية.

واشار الكاتب الى ان يوم 2018/1/7 هو اخر يوم لتسجيل التحالفات لدى المفوضية، في المقابل لم يقر قانون الانتخابات والذي ينبغي ان يتضمن الية توزيع المقاعد ،ومن المفترض ان لهذه الالية دور كبير في قرارات التحالف من عدمها طبعا للمصلحة التي تقرر وفقا لالية التوزيع .. عادا ذلك ” فوضى حقيقية”.

واضاف من المفترض ايضا ان المفوضية تبدأ بتسلم قوائم المرشخين ابتداء من يوم 2018/1/4 لكن الذي يحدد الحد المسموح به لعدد المرشحين هو قانون الانتخابات ، فكيف يتم تقديم هذه القوائم دون ان تعلم الاحزاب العدد المسموح بذلك .. اليست هذه فوضى ثانية؟

وتابع حسين بالقول من المفترض ان تستعد مفوضية الانتخابات للعملية الانتخابية وفقا للقانون الانتخابي المطبق ، فكيف تجري المفوضية عملياتها واستعداداتها وهي لا تعلم ماهو القانون الانتخابي المطبق.. اليست هذه فوضى ثالثة؟

وتساءل ايضا عن عدد مقاعد مجلس النواب او مجالس المحافظات ،وان كان سيتم الاخذ باحصاءات وزارة التخطيط ام بيانات وزارة التجارة ام في ضوء صفقة سياسية بعيدا عن الاحصاءات والبيانات ؟ ..منوها الى ان هذا فوضى رابعة!.

واوضح انه لم يتم حتى الان تخصيص الميزانية الانتخابية، مؤكدا ان التخصيص المالي هو عصب العملية الانتخابية ومن دونه لا يوجد اية عمل .. وعدم حدوث ذلك حتى الان فوضى خامسة.

وحدد حسين الفوضى السادسة في العملية لانتخابية بعطل الموقع الالكتروني للمفوضية ،منذ فترة طويلة ، في الوقت الذي يعد “الواجهة الرئيسة للمفوضية ونافذتها الاساسية التي تطل بها على الجمهور والعالم”، مبينا ان السياسي والباحث والمواطن يحصل عن طريق الموقع على المعلومات والوثائق ، وان وبقائه معطلا مع قرب الانتخابات “فوضى وامر معيب جدا”.

وشدد الكاتب في الختام على اننا “نعيش في بيئة انتخابية سمتها الاساسية الفوضى”.