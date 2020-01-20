محلل سياسي: العراق يتجه نحو مصير مجهول بسبب “الانانية”

المستقلة .. حذر المحلل السياسي رعد هاشم، من مصير مجهول تتجه اليه الازمة السياسية في العراق بسبب من أسماهم بـ”الاطراف الفاشلة” وتمسكهم بـ”الانانية”.

وقال هاشم في تغريدة على حسابه في تويتر: “الأزمة السياسية في العراق تدخل نفقا خانقا ومنعطفآ أخطر قد يؤدي بها الى مصير مجهول يصعب التكهن بنتائجه ، ليس أقلها الفوضى وإنفلات الأمن”.

وبين أن أسباب هذه الأزمة تأتي من “جرّاء تمسك الأطراف السياسية الفاشلة بخيارات الأنانية والعناد ومراعاة مصالحها وإبتعادها عن مطالب المحتجين”.