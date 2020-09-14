محلل سياسي: الاصلاح الحقيقي لا يأتي من داخل الطبقة السياسية

المستقلة.. أكد المحلل السياسي ورئيس مركز كلواذا للدراسات وقياس الرأي العام في العراق باسل حسين،ان الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يأتي من داخل الطبقة السياسية في العراق.

وقال حسين في تغريدة على صفحته في موقع تويتر أن “التعيينات الجديدة تؤكد ما نقوله دائما أن (المناصب عبارة عن ناد مغلق للاحزاب) وتدوير للفشل”ز

وأضاف “أن الاصلاح لا يمكن أن يأتي من داخل الطبقة السياسية التي تعتمد الزبائنية، بل الإصلاح الحقيقي هو الذي يعتمد التغيير الحقيقي الذي سيقود كتلته الحرجة شباب تشرين”.

يذكر ان وسائل الاعلام تناقلت اليوم قائمة بالتعيينات الجديدة التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في عدد من الهيئات المستقلة والمراكز الأمنية والاقتصادية تضمنت تعيين عدد من الشخصيات الحزبية التي سبق وان تسلمت مناصب في الدولة في الفترات السابقة.