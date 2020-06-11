محلل : الهجوم على الكاظمي وفريقه هو هجوم على دولة تنهض من الرماد والخراب

المستقلة .. يرى المحلل السياسي، عبد الرحمن الجبوري، ان العراق ينهض من من الرماد والخراب الذي ورثه من الحكومة السابقة.

وقال الجبوري في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الخميس , إن “الهجوم على الكاظمي وفريقه الان هو هجوم على دولة تنهض من الرماد والخراب الذي ورثناه منكم وقبلنا به”.

الهجوم على الكاظمي وفريقه الان هو هجوم على دولة تنهض من الرماد

الرماد والخراب الذي ورثناه منكم وقبلنا به

قبلنا هذا التحدي وسننجح تحريضكم المتقاعدين والموظفين ضد دولة حطمتموها سرقتوها قتلتم روحها وكرامتها استعادة الدولة طريق صعب علينا ان نسير فيه كشعب رغم كل الالم .المستقبل عراقي — عبد الرحمن الجبوري (@RahmanAljebouri) June 10, 2020

وأضاف “قبلنا هذا التحدي وسننجح تحريضكم المتقاعدين والموظفين ضد دولة حطمتموها سرقتوها قتلتم روحها وكرامتها استعادة الدولة طريق صعب علينا ان نسير فيه كشعب رغم كل الالم .المستقبل عراقي”.