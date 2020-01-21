محلل : البرلمان اجتمع على مقتل سليماني ولم يجتمع على استشهاد 600 عراقي

المستقلة … أكد المحلل السياسي عمر عبد الستار، ان البرلمان لا يمثل الشعب العراقي، كونه لم يجتمع بسبب استشهاد 600 متظاهر ، مبينا كان يتوجب على النواب تعليق عضويتهم حتى يتم إيقاف القتل لكنهم لم يفعلوا ذلك”.

وقال عبد الستار في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، إن “مجلس النواب لم يجتمع على مقتل 600 شهيد و30 الف جريح”، مبيناً ان “النواب ليسوا ممثلون عن الشعب”.

وأضاف انه “كان يتوجب على النواب تعليق عضويتهم في البرلمان احتجاجاً على سقوط الشهداء والعشب يقتل وتعليق عضويتهم حتى إيقاف القتل لكنهم لم يفعلوا ذلك”.

وتابع ان “البرلمان عقد جلسة خاصة باغتيال قائد فيلق القدس سليماني، لذلك هو يمثل سليماني فقط”، مشيراً إلى أن “الشعب يريد حكومة انتقالية وانتخابات مبكرة وحكومة تنزع السلاح عن المليشيات”.