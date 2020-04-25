محلل : اذا فشل الكاظمي ..رئيس الجمهورية لا يمتلك صلاحية تكليف شخصية رابعة

المستقلة /- اكد المحلل السياسي علي الجبوري، عدم امكانية رئيس الجمهورية تكليف شخصية رابعة لرئاسة الحكومة في حال فشل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مبينا ان البرلمان سيجبر على حل نفسه والدعوة الى انتخابات مبكرة.

وقال الجبوري في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم السبت ، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح لا يمكنه تكليف شخصية رابعة لرئاسة الحكومة بحسب القانون والدستور في حال فشل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في مهمته”.

واضاف ان “الخيار المقبل في حال فشل مصطفى الكاظمي هو الاتفاق بين رئاستي البرلمان والجمهورية على حل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة “.

واوضح الجبوري، أن “المباحثات السياسية الحالية تجري وفق مصالح الاحزاب السياسية وتطلعاتها ولا يمكن للمكلف تجاهلها في حال اصراره على نيل الثقة النيابية”.