محكمة لبنانية تصدر قرارٌ بمنع السفيرة الأميركية من التصريح للاعلام

(المستقلة)..‏أصدر قاضي الامور المستعجلة في مدينة صور اللبنانية،محمد مازح، قراراً يمنع بموجبه السفيرة الاميركية دوروثي شيا من إدلاء التصاريح الإعلامية ومنع اي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

ويأتي قرار القاضي بناءً على استدعاء مقدم من فاتن علي قصير ضد مقابلة السفيرة الأميركية على قناة الحدث بتاريخ 26 -6-2020.

وجاء في حيثيات القرار أن “السفيرة الأميركية تناولت في حديثها أثناء المقابلة أحد الأحزاب اللبنانية الذي له تمثيل نيابي في مجلس النواب وتمثيل وزاري في مجلس الوزراء وله قاعدة شعبية لا يستهان بها وحيث أن حديث السفيرة الأميركية تناول الحزب المذكور لجهة تحميله مسؤولية عما وصلت اليه الأوضاع في البلاد فضلاً عن أنه لا يحق للسفيرة التطرق اليه لكونه يمثل شأناً داخلياً لبنانياً ويخرج عن الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بموجب المعاهدات الدولية واتفاقية فيينا فأنه يسيء لمشاعر الكثير من اللبنانيين ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه وعلى الحزب المذكور”.

واعتبرت السفيرة شيا في المقابلة أمس، أن “اللبنانيين لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد”.

وفي حديثٍ إلى “الحدث”، أكدت شيا أن “واشنطن من أكبر الداعمين للبنان بـ750 مليون دولار”، مشيرة إلى أنه “لدينا قلق بالغ من حزب الله في لبنان والذي نصنّفه إرهابياً”، معتبرة أن “أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان وحزبه يمنع الحل الاقتصادي”.

وأوضحت، أن “قانون قيصر ليس موجهًا للبنانيين والاقتصاد اللبناني”، لافتة إلى أن “المقصد من قانون قيصر تجفيف تمويل النظام الذي يقتل السوريين، وكنت واضحة بطمأنتي للبنانيين بأنّ قانون قيصر لا يستهدفهم”.

المصدر: NBN