محكمة جنايات اربيل تدعو لإصدار عفو عام عن السجناء

( المستقلة)…. دعا رئيس محكمة الجنايات في محافظة اربيل عبد الباسط فرهادي يوم الاربعاء حكومة وبرلمان اقليم كوردستان باصدار عفو عام عن السجناء لتفادي مخاطر تفشي فيروس كورونا بين النزلاء بسجون الاقليم.

وقال فرهادي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الأربعاء “ادعو الحكومة والبرلمان الى ان تأخذ بنظر الاعتبار الاوضاع المضطرية والصعبة في الداخل والخارج بسبب تفشي فيروس كورونا واصدار قانون رصين للعفو العام والمصادقة عليه في اسرع وقت ممكن مع الاستفادة من ملاحظات القضاة حول القانون”.

وكان وزير الداخلية في الاقليم ريبر احمد قد اكد في وقت سابق ان الاجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس تطبق على النزلاء في سجون كوردستان.( النهاية)