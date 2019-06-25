محكمة تحقيق الرصافة تصدق اعترافات متهمين بحيازة أكثر من مليون حبة مخدرة

(المستقلة) … صدقت محكمة تحقيق الرصافة/ اللجنة التحقيقية المختصة بالنظر بقضايا مديرية مكافحة اجرام بغداد، الثلاثاء، اقوال متهمين اثنين ضبطت بحوزتهم اكثر من مليون حبة مخدرة في العاصمة بغداد.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “المتهمين تم القبض عليهم بناءً على اوامر قضائية بعد توفر معلومات استخبارية تفيد بمتاجرتهم بالمواد المخدرة”، لافتا الى ان “الاوامر القضائية قضت بالقبض على المتهمين بالجرم المشهود بعد اعداد كمين محكم لهما من قبل القوات الامنية”.

واضاف ان “المواد المضبوطة هي حبوب مخدرة والتي تعرف بـ(الوردي) وعددها يبلغ اكثر من مليون حبة معبأة داخل صناديق كارتونية كانا يرومان المتاجرة بها”، مبيناً ان “المحكمة صدقت اعترافات المتهمين واتخذت الاجراءات القانونية كافة بحقهما وفقاً لاحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية”.

يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء التراخي الأمني الذي ساد في تلك الفترة، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.