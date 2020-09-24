محكمة بريطانية تقضي بسجن عراقي 31 شهرا بتهمة الاتجار بالبشر

المستقلة / متابعة /- قضت محكمة بريطانية، بسجن مواطن عراقي أدين بتهريب البشر، 31 شهرا بعد أن تم إلقاء القبض عليه في وقت سابق بمساعدة طائرة من دون طيار.

وقالت صحيفة ديلي ميل إنه “تم تصوير العراقي ريبوار أحمد (36 عاما) بواسطة طائرة بدون طيار أثناء قيادته قاربا مطاطيا عند محاولته العبور من فرنسا باتجاه الأراضي البريطانية، عبر بحر المانش”.

وتم اعتقال أحمد في 12 تموز الماضي، وبرفقته 20 مهاجرا بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و14 و11 عاما وفتاة عراقية تبلغ من العمر 10 سنوات.

وتمكنت الطائرة المسيرة، المزودة بأجهزة استشعار بصرية عالية الدقة وكاميرات أشعة تحت الحمراء وأنظمة رادار، من رصد القارب ليتم اعتراضه فيما بعد من قبل خفر السواحل البريطانية.