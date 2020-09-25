محكمة النزاهة تطالب بوثائق وزير وستة مسؤولين سابقين في وزارة الكهرباء

المستقلة.. كشفت وثيقة صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصه بقضايا النزاهة عن مطالبة المحكمة وزارة الكهرباء تزويدها بمستمسكات تخص عدد من المسؤولين السابقين في الوزارة.

وأشارت الوثيقة الى أن المسؤولين هم وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي، إضافة الى ٦ مسوولين هم : المدير العام السابق للشركة العامة لفحص وتأهيل المنظومات الكهربائية وليد خالد حسن، والمدير العام للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية /الفرات الأوسط علي اصغر حسن، ومدير القسم القانوني في الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية علي محمود سماوي.

كما تضمنت القائمة مدير القسم المالي في الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية صفاء جابر محمد، ومسؤول شعبة الاعتمادات في الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية ايسر حامد صاحب.

ولم تشر الوثيقة الصادرة بتاريخ 22 أيلول 2020 الى طبيعة القضايا المطروحة امام المحكمة والمتعلقة بالمسؤولين المذكورين.