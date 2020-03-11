محكمة النزاهة تحبس موظفة 3 سنوات زورت اوراق احد العقارات

المستقلة … اصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات لموظفة في دائرة التسجيل العقاري/ الكرخ الأولى عن جريمة تزويرها أوراق رسمية لأحد العقارات البائن عائديتها لأحد أزلام النظام السابق بغية بيعه بطريقة غير قانونية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة حكمت على موظفة في دائرة التسجيل العقاري/ الكرخ الأولى بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات جراء قيامها بتزوير أوراق رسمية خاصة بعقار موضوعة اضبارته تحت التحفظ كونها محجوزة بإعتبار أن مالكه مصادرة أمواله وفق القانون رقم 72 لسنة 2017”.