محكمة استرالية تقضي بسجن مهرب لاجئین

(المستقلة)..قضت محكمة استرالية، بالسجن 12 عاما على رجل أفغاني، ساعد أكثر من 200 طالب لجوء على السفر على متن قارب تهريب إلى غرب استراليا.

وبحسب وسائل إعلام استرالية، كان سيد عباس، (35 عاما)، شخصية محورية في تنظيم عملية نقل طالبي لجوء، قادمين من إندونيسيا على متن ثلاثة قوارب مكتظة في عامي 2009 و2011، مقابل حصوله على مبالغ مالية تتراوح بين خمسة آلاف دولار استرالي (3900 دولار أمريكي) إلى عشرة آلاف دولار استرالي من كل شخص.

ومن جانبها ذكرت وكالة “أسوشيتيد برس”، أن محكمة غرب استراليا الجزئية في مدينة بيرث قضت بسجن عباس 12 عاما، أمس.

يذكر أن استراليا تتبع سياسة متشددة لإيقاف الهجرة غير الشرعية نحو البلاد التي تنص على اعتراض وإعادة قوارب تهريب المهاجرين الى أماكن انطلاقها، فضلا عن اعتقال من يصل في مراكز اعتقال خاصة متواجدة على جزر نائية وسط المحيط الهادئ.

ونظرا لأن عباس قضى بالفعل عقوبة طويلة بالسجن، ربما يطلق سراحه العام المقبل بشكل مشروط.