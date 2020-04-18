محكمة أمريكية تمنع بيع “المحلول المعجزة المقدس” لعلاج فيروس كورونا

(المستقلة)..علق القضاء الأميركي بيع علاج يقدم على أنه يشفي من فيروس كورونا المستجد وتروج له منذ سنوات مجموعة تحمل اسم “كنيسة التكوين” ويحتوي بشكل أساسي على ماء الجافيل.

وأصدرت محكمة فدرالية في فلوريدا حظرا موقتا على بيع هذا المنتج الذي يطرح على أنه “محلول معدني عجائبي” ويشفي بحسب ما ورد على موقع المروجين له “95 % من الأمراض” العالمية ومن بينها السرطان والإيدز والكوليرا فضلا عن كوفيد-19 .

وكشفت وزارة العدل الأميركية التي تقف وراء الملاحقات أن هذا “العلاج” هو في الحقيقة “منتج كيميائي يتحول عند مزجه بمادة فاعلة مرافقة له إلى ماء جافيل”.

وكانت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير (أف دي إيه) اصدرت قبل سنوات عدة تحذيرات حول هذا المنتج الذي قد يسبب الغثيان والتقيؤ والتجفاف.

ويدعي مروجو المنتج أنه “مقدس” وهم يرفضون الإذعان للقرارات.

وقال المسؤول في الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير ستيفن هان في بيان “يستمرون في تعريض المستهلكين للخطر مع ثاني اكسيد الكلور ونحن لن نسمح بذلك”.

وشكلت الولايات المتحدة وحدات متخصصة بمكافحة الاحتيال المرتبط بجائحة كوفيد-19، الذي يشمل سرقة اقنعة ومواد حماية وبيع علاجات مزيفة ونداءات وهمية للتبرع .

المصدر: يورونيوز