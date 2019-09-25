 محطة كمرك بوابة البصرة تحقق اكثر من مليار ونصف المليار دينار

(المستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأربعاء ، عن تسجيل مركز كمرك بوابة البصرة ايراداً يوميا امس الثلاثاء بلغ أكثر من مليار ونصف المليار دينار .

وقالت الهيئة في بيان لها ، ان دائرة كمرك بوابة البصرة حققت هذه الأيرادات ودخلت ضمن المراكز الكمركية الأعلى ايرادا بالرغم من اقتصار عملها في رصيف واحد فقط في ميناء ام قصر في اشادة للجهود الأستثنائية المبذولة من قبل كوادرها العاملة في هذا المركز .

واضافت ، ان ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون مسجلة أعلى ايراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الأيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الكمركي.