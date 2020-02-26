محطات فيه حياة مبارك.. فبراير شهد وفاته وتنحيه عن حكم مصر

(المستقلة) ممدوح بليغ/ غيب الموت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض، وتولى رئاسة مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 25 يناير 2011، على التنحي عن حكم مصر.

وأعلنت رئاسة جمهورية مصر العربية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء.