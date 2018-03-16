محتوى جنسي بعمليات البحث على Facebook!

(المستقلة)..كشف مستخدمون لموقع “فايسبوك”، أن المنصة الأكبر للتواصل الاجتماعي تقدم اقتراحات “بذيئة أو عنيفة” عند كتابة بعض الكلمات في شريط البحث، وسط مطالب بتنقيح نتائج البحث.

وشريط البحث في “فايسبوك” مزود بخاصية “الإكمال التلقائي”، حيث يقدم اقتراحات للمستخدم بمجرد كتابة كلمة أو اثنتين به.

وقالت الشركة في وقت سابق إن هذه الخاصية تعطي نتائج ترتبط بحسابات شخصية أو صفحات أو مجموعات أو منشورات.

إلا أن مستخدمين كشفوا عن محتوى جنسي وأحيانا عنيف يقترحه “فايسبوك”، عند كتابة كلمات مثل “فيديو عن” في شريط البحث.

يشار إلى أن محرك البحث “غوغل” لديه الخاصية ذاتها، لكنها تعتمد على عوامل عدة، منها تاريخ البحث السابق للمستخدم، وأكثر الأشياء شيوعا في عمليات البحث الأخيرة.

المصدر: سكاي نيوز عربية