محتجون يغلقون ميناء في البصرة واخرون يغلقون محطة كهربائية في كربلاء

محتجون يغلقون ميناء في البصرة واخرون يغلقون محطة كهربائية في كربلاء

(المستقلة)… اقدم محتجون صباح الثلاثاء على اغلاق ميناء المعقل في البصرة اقصى جنوب العراق.

وقال مصدر مطلع للـ(المستقلة).. اليوم ان متظاهرين يحاولون ايضا الدخول الى الساحة الخارجية لحقل غرب القرنة ١ قرب موقع شركة اكسن موبيل شمالي البصرة.

وفي كربلاء قال مصدر امني ان متظاهرين اغلقوا محطة كهرباء الخيرات الغازية، واحتجزوا الموظفين داخل المحطة من قبل الأهالي، مضيفا ان القوات الأمنية تتدخل لفتح الطريق وإخراج الموظفين.(النهاية)