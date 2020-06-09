محتجون يغلقون مختبر تشخيص كورونا في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر مطلع عن قيام العشرات من المحتجين ، ليلة امس الاثنين ، بغلق مختبر فحص العينات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار .

وقال المصدر ان ، العشرات من اهالي حي سومر القريب من مختبر الصحة العامة في الناصرية والذي خصص لتشخيص حالات الاصابة بكورونا ، اقدموا على غلق المختبر خشية من انتشار الفيروس في المنطقة “.

واشار الى ان” دائرة صحة ذي قار اوقفت العمل في المختبر ، وقررت نقله الى مستشفى الحسين التعليمي “.