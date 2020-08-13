محتجون يغلقون علوة الخضار في سوق الشيوخ

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قام محتجون من اصحاب المحال والبسطات ، اليوم الخميس ، بغلق علوة الخضار في قضاء سوق الشيوخ احتجاجا على رفع سعر العمولة من قبل متعهدي العلوة .

وقال شهود عيان ان ” اصحاب محال وبسطات بيع الخضار اقدموا على قطع الطريق الرئيسي عند تقاطع الوائلي واغلقوا علوة الخضار بالاطارات المشتعلة بالنيران ، رافضين رفع سعر العمولة المجباة منهم “.

واشار الشهود الى ان ” متعهدي العلوة رفعوا جباية الصندوق الواحد من 500 دينار الى 1000 دينار “.