محتجون يحرقون من جديد مقار للاحزاب في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..كشف مصدر مطلع عن قيام محتجين ، ليلة امس الجمعة ، بحرق مقار للاحزاب من جديد على خلفية مقتل ناشط مدني وسط الناصرية .

وقال المصدر ان المحتجين احرقوا من جديد مقرات منظمة بدر ، وحزب الدعوة ، وعصائب اهل الحق ومنزل رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ذي قار ، اضافة الى حرق مقر فوج المهمات الخاصة .

وكان مسلحون قد اغتالوا مساء امس ، احد الناشطين المدنيين ، وسبق الحادث بيوم محاولة فاشلة لاغتيال ناشطين تسببت باصابتهما بجراح ، مما اثار غضب الاوساط الشعبية في المحافظة .