محتجون يحرقون مبنى محافظة ذي قار بعد عودة المحافظ المستقيل له

( المستقلة) ….اقدم محتجون مساء الاثنين، على حرق مبنى محافة ذي قار، وذلك اثر اعلان عودة المحافظ عادل الدخيلي.

وقالت المحافظة في بيان لها تلقته( المستقلة) ان “محافظ ذي قار عادل الدخيلي باشر مهامه بعد رفض مجلس الوزراء العراقي استقالته “نتيجةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة”.

واضاف البيان “رفض رئيس الوزراء الاستقالة التي قدمها الدخيلي لكون الحكومة المركزية هي حكومة تصريف أعمال، علاوة على الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة والعالم اجمع بسبب تحديات فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب وجود قيادة تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الازمة”.

وكان الدخيلي استقال من منصبه نتيجة احتجاجات دامية في المحافظة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.( النهاية)