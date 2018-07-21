محتجون في العراق يطالبون “بإسقاط الأحزاب السياسية”

(المستقلة).. شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات في جنوب ووسط البلاد تظاهرات حاشدة احتجاجا على سوء الخدمات وتفاقم البطالة.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للأحزاب السياسية التي يتهمونها بالوقوف وراء تفشي الفساد في مؤسسات الدولة والهيمنة على الوظائف العامة والفشل في ادارة البلاد الغنية بالنفط رغم مرور 15 عشر عاما على سقوط النظام السابق.

وفي البصرة التي عانت من سنوات من الإهمال ومستوى متدن من الاستثمارات احتشد نحو ثلاثة آلاف متظاهر خارج مقر المحافظة.وهتف المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط الأحزاب السياسية”

ورغم ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يسعى لولاية ثانية، وعد بتخصيص تمويلا لمشروعات الكهرباء والمياه في البصرة الا ان المتظاهرين يشككون في صحة وعود قيادات البلد السياسية.

وقال خالد حسن (42 عاما) وهو عامل في القطاع الصحي في البصرة “كل وعودهم أكاذيب… لن نسكت”.

واجتاحت الاحتجاجات مدنا في الجنوب ،واحتشد المحتجون في بعض المناطق في مدخل حقول نفطية كبرى لكن مسؤولين قالوا إن الإنتاج لم يتأثر.

وعبر المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد عن غضبهم فيما رفع أحدهم لافتة كتب عليها “ثورة الفقراء”.

وانتهت التظاهرة بالاصطدام مع القوات الامنية التي طوقت المكان واستخدمت قنابل الدخان وخراطيم المياه بعد محاولة المتظاهرين ازالة الاسلاك الشائكة وعبور جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان.

وخرجت تظاهرات مماثلة في العمارة وذي قار والسماوة ومدن اخرى.