محتجزون : فرنسا لا تريدنا والقضاء العراقي اصدر احكام باعدامنا

(المستقلة)…كشف أحد عشر فرنسياً محتجزين ب‍العراق، عن ظروف الاحتجاز التي يقولون إنهم يتعرضون لها، حسب رسالة أرسلوها إلى ذويهم، وجاء ذلك بعدما صدر حكم الإعدام على الارهابيين الفرنسيين في العراق في آيار وحزيران الماضيين.

ونشرت مجلة “فلوغ” الفرنسية في تقريرها، أن “رسالة السجناء تضمنت تنديدهم بظروف احتجازهم في بغداد”.

واوضح التقرير ان “السجناء قالوا نحن نواجه تهديدات لفظية وجسدية مستمرة من أفراد الحرس في السجن”.

وأضاف “البعض منا تعرض للتعذيب والإهانة، والضغط الكبير لدرجة أن هناك بعضاً منا عزل نفسه”، مشيرا الى انهم “اكدوا ان الموت أفضل من وضعهم الحالي”.

وجاء في الرسالة المرسلة ان “فرنسا لا تريدنا وقد صدر للعراق احكام باعدامنا”.

ويعتبر فوديل طاهر عويدات وإبراهيم نجارة، 33 عاماً، من الشخصيات المعروفة في تنظيم “داعش”، وفي العديد من مقاطع الفيديو، ظهروا وهم يرحبون بهجمات 13 تشرين الثاني 2015 التي حصلت ب‍باريس.