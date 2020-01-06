محبّو هيفا وهبي يحرجون زينب فياض

المستقلة / نشرت زينب فياض ابنة النجمة هيفا وهبي، عبر حسابها الخاص على تطبيق “انستغرام”، صوراً جديدة جمعتها إلى ابنتيها دانييلا ورهف.

وقال زينب إنّها التقطت الصور لمناسبة نهاية العام الجديد، متوجهة برسالة تهنئة إلى المتابعين، قالت فيها: “حبينا نعيد عليكن أول الناس انشالله تنعاد عليكن بالصحة والسعادة وتكون سنة خير علينا جميعاً”.

وأكثر ما أثار الانتباه هو تعليق نشرته إحدى المتابعات وجاء فيه: “هلأ انتِ شو الهدف إنو تنشري صورك وصور ولادك؟ إذا ما بتحبي أمك ليش عم تعملي متلا؟”. ما دفع زينب إلى الرد:”إنت مين تتحاسبيني شو أعمل؟ إي مين؟ متطفلة”.

فيما قالت متابعة أخرى على صورة نشرتها زينب لاحقاً، بالقول: “أنا بحبك يا زينب بس انتِ بتقولي بناتك هم سعادتك وانتي ليش حارمة أمك من هاي السعادة. تخيلي لا سمح الله لو بناتك عملوا زيك هتعملي ايه؟”.

إلا أنّ زينب لم ترد على السؤال.