محاولة لاقتحام مبنى الحكومة المحلية بالديوانية وتحشيدات كبيرة في البصرة

(المستقلة)… افاد مصدر امني اليوم الاربعاء بتظاهر المئات من المحتجين في محافظة البصرة، فيما حاول متظاهرون غاضبون اقتحام مبنى حكومي في محافظة الديوانية.

وقال مصدر امني للـ(المستقلة)… ان اكثر من 2000 متظاهر توجهوا صوب ساحة عبد الكريم قاسم في محافظة البصرة، مطالبين بالقضاء على الفساد واطلاق التعيينات وتحسين اوضاع الشعب، ومنهم من يطالب باسقاط النظام.

واضاف المصدر ان هناك محاولات من محتجين غاضبين لاقتحام مبنى الحكومة المحلية ومجلس المحافظة في الديوانية .

وشهدت بغداد ومحافظات جنوبية أخرى أمس الثلاثاء، تظاهرات حاشدة قتل فيها 3 مدنيين على الأقل وجرح أكثر من 250 آخرين.

وعبرت السفارة الامريكية في بغداد عن اسفها لإستخدام العنف خلال الاحتجاجات التي شهدتها بغداد ومدن اخرى.

وذكر بيان للسفارة انها تواصل “مراقبتها عن كثب للإحتجاجات الأخيرة. إن التظاهر السلمي هو حقٌ أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أيٍ من الأطراف”.

واضاف “نشعر بالأسى على الأرواح التي زُهقت ونقدم تعازينا لذوي الضحايا مُتمنين الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمُحتجين. كما وندعو الأطراف كافة الى نبذ العنف مع ضبط النفس في ذات الوقت”.(النهاية)