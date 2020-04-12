محامية مؤسس ويكيليكس تنجب منه طفلين

(المستقلة)..أعلنت محامية لمؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، أنها أنجبت من موكلها طفلين عندما كان لاجئا بسفارة الإكوادور في لندن.

وكشفت ستيلا موريس (37 عاما) المحامية المتحدرة من جنوب إفريقيا، في مقابلة مع صحيفة ميل أون صنداي البريطانية، إن أسانج، الذي تطلب الولايات المتحدة تسلمه لمحاكمته بتهمة التجسس، هو والد طفليها اللذين يبلغان من العمر سنتين وسنة واحدة.

كما نشرت الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني صورا لأسانج مع طفليه ومقابلة مع ستيلا موريس، التي قالت أنها “وقعت في حب” جوليان أسانج قبل خمس سنوات وأنهما ينويان الزواج.

وأوضحت المحامية أنها اختارت كشف وجود الطفلين غابريال وماكس لأنها “تخشى أن تكون حياة أسانج في خطر إذا بقي في بلمارش” السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة في العاصمة البريطانية، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

المصدر: روسيا اليوم