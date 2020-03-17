محامية قتيل منزل نانسي: زوجها تعمّد القتل

المستقلة /بعدما تركت المحامية رهاب بيطار محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم محمد الموسى، المهتمين بالقضية في حيرة من أمرهم، إثر تغريدتها التي نشرتها يوم أمس بخصوص نتيجة التقرير الطبي الذي صدر بعد تشريح جثمان محمد الموسى، عادت لتنشر فيديو تكشف فيه تفاصيل جديدة قالت إنها تؤكد نية زوج عجرم فادي هاشم الإجهاز على القتيل.

وفي مقطع فيديو الذي نشرته بيطار عبر حسابها على تويتر، قالت إنَّ تقرير الطب الشرعي في سوريا حول جثة القتيل لم يصدر بشكل رسمي، وإنَّ التقريرالآن في طريقه إلى المحامي الأول العام في البلاد، مشيرةً إلى أن الجديد في التقرير هو إثبات تعدد المرامي النارية في جثة الموسى، موضحةَّ أن هنالك “11 مرمى نارياً بشكل مؤكد قد دخلت وخرجت من جسد الضحية”.

وأضافت في الفيديو الذي نشرته قولها بأنَّ تعدد المرامي النارية القاتلة يشير إلى نية موجودة لدى هاشم في الإجهاز على الموسى داخل الفيلا، مما أدى إلى وفاته نتيجة النزف الدموي وتهتك الدماغ بسبب تعدد المرامي النارية.

ويأتي هذا التقرير بعد أيامٍ من دفن محمد الموسى في سوريا وطلب محامية عائلته إعادة تشريح الجثة مرةً أخرى في سوريا، عقب تشريحها في لبنان، حيث صدر تقريران من الطب الشرعي في لبنان لتشريح جثة المغدور، وكان التقرير الثاني قد كشف تفاصيل كانت مخفية في تقرير الطب الشرعي الأول.

وأشار حينها رامي هندي، وهو عضو في فريق الدفاع عن الموسى، إلى أن التقرير الجديد ورد فيه أنه تم إخراج طلقات من جسد المغدور محمد الموسى لم يتم الإفصاح عنها سابقاً في التقرير الأول، موضحاً أن من بين ما أغفله التقرير الأول إخراج 5 رصاصات من جسد المغدور لم يتم الإفصاح عنها سابقاً، كما أنه تحدث عن وجود رصاصة متفجرة في جسد الموسى، ما يعني أنه تم قتل السوري بنوعين من السلاح.

وهو ما جعل محامي الدفاع يطالبون بإعادة تشريح الجثة حال وصولها إلى سوريا.

يُذكر أن البيطار كانت قد نشرت تغريدةً أكدت فيها على أن القضية ما زال يجري متابعتها في لبنان قائلةً: “منعًا للبس وخلط الأمور فنحن لم نرفع دعوى من أهل المغدور في سوريا وإنما تقدمنا بطلب موافقة المحامي العام السوري على تشريح الجثة وهذه الموافقة تحول بدورها إلى الطب الشرعي”.